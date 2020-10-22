Агент Миранчука: все начали сравнивать с Роналдиньо, но это именно гол Лёши

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал дебютный гол игрока за новый клуб.



«Это только начало пути. Никакой эйфории у парня нет. Он сам всё понимает, мы это понимаем. Все ещё впереди. Забил породистый гол, это его гол. Все начали сравнивать с Роналдиньо, но это именно гол Миранчука. Без замаха, быстрое принятие решения, всё как надо. В общем, все счастливы, все болели, все радовались. Парень всё сам понимает. Хорошо, что Гасперини не бросил его под жернова в Неаполе, а что всё так. Обратил бы ещё внимание, что вся команда праздновала с ним гол, все были рады. Ну кроме вратаря, который в штрафной стоял. Это говорит о том, что Лёшу там хорошо приняли», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Накануне, 21 октября, команда из Бергамо встречалась на выезде с «Мидтьюлланном» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 25-летний российский футболист вышел на замену на 80-й минуте, а уже спустя 8 минут забил гол, красиво отправив мяч в девятку и установив итоговый счёт — 4:0. После матча наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил Алексея.

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