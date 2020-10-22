Федун: «Спартак» изучает решение о закрытии стадиона на предмет дискриминации

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал полученное решение о проведении ближайших домашних матчей при пустых трибунах.



«Мы предписание изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», — цитирует Федуна ТАСС.



Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться при пустых трибунах согласно распоряжению Роспотребнадзора. В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

Федун — о возможном проведении матчей без зрителей: главное, чтобы чемпионат не остановили