Федун: «Спартак» изучает решение о закрытии стадиона на предмет дискриминации

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал полученное решение о проведении ближайших домашних матчей при пустых трибунах.
«Мы предписание изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», — цитирует Федуна ТАСС.
Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться при пустых трибунах согласно распоряжению Роспотребнадзора. В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.
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