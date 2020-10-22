«С таким ударом надо родиться». Первый тренер Миранчука – о голе Алексея за «Аталанту»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал дебютный гол своего воспитанника.
«Не каждый сможет забить таким ударом. Это закладывается генетически. Это не тренируется. С таким ударом просто надо родиться. Никаких других ответов здесь нет. Тренируется только 30 процентов, а 70 – генетика. Таких людей просто надо найти, помочь и подтолкнуть.
Удары без замаха были у Леши уже с детства. Он с пыра мог так дать, когда не знал, что делать! Играли мы против одной команды из Волгоградской области, счёт был ничейным, мяч попадает к Лёхе. В тот момент надо было пробить так, как вчера это сделал Миранчук», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Накануне, 21 октября, команда из Бергамо встречалась на выезде с «Мидтьюлланном» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 25-летний российский футболист вышел на замену на 80-й минуте, а уже спустя 8 минут забил гол, красиво отправив мяч в девятку и установив окончательный счёт — 4:0. После матча наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил Алексея.
- 22 октября 2020
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