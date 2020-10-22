Гинер: никогда не говорили с Абрамовичем о том, что его сын «зайдёт» в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию, что московский клуб до сделки с ВЭБ.РФ мог купить сын владельца «Челси» Романа Абрамовича.
«Роман Аркадьевич — тоже близкий мне человек. Я очень его уважаю. Но о том, что его сын «зайдёт» в ЦСКА, мы даже никогда не говорили. И с Игорем Ивановичем Сечиным — тоже. Игорь Иванович любит хоккей, они сделали прекрасную команду. Но у нас никогда в жизни не было разговора на тему покупки акций футбольного клуба.
Мне вообще забавляет, когда всё это пишут, прикрываясь словом «источник». А почему бы не спросить у нас? Допустим, у Романа Юрьевича Бабаева, не у меня. Это я редко даю интервью. Стараюсь не делать этого, потому что я иногда бываю резким. Ну так спросите у Романа Юрьевича, и он бы ответил честно — что тут скрывать? Бред какой-то. Если кто-то захотел зайти в качестве партнёра — добро пожаловать! Это только плюс клубу, а не минус.
Стадион ЦСКА — собственность футбольного клуба ЦСКА. А ВЭБ владеет футбольным клубом ЦСКА на 77,63%», — приводит слова Гинера Sport24.
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