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Евгений Гинер назвал бюджет ЦСКА

Евгений Гинер назвал бюджет ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что бюджет московского клуба составляет около пяти с половиной миллиардов рублей.

«Бюджет ЦСКА чуть-чуть подрос. До 70 с чем-то миллионов евро. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба — пять — пять с половиной миллиардов рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился.

Мы укрепляем состав. Не только привели в команду шесть-семь своих воспитанников или игроков с российского рынка, но и ищем кадры вне его. Если мы хотим зарабатывать как клуб, нам надо стремиться вновь попадать в Лигу чемпионов, где платятся большие деньги. Да и от ТВ-контракта лидеры получают больше», — приводит слова Гинера Sport24.

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