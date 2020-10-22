Евгений Гинер назвал бюджет ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что бюджет московского клуба составляет около пяти с половиной миллиардов рублей.
«Бюджет ЦСКА чуть-чуть подрос. До 70 с чем-то миллионов евро. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба — пять — пять с половиной миллиардов рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился.
Мы укрепляем состав. Не только привели в команду шесть-семь своих воспитанников или игроков с российского рынка, но и ищем кадры вне его. Если мы хотим зарабатывать как клуб, нам надо стремиться вновь попадать в Лигу чемпионов, где платятся большие деньги. Да и от ТВ-контракта лидеры получают больше», — приводит слова Гинера Sport24.
Гинер: никогда не говорили с Абрамовичем о том, что его сын «зайдёт» в ЦСКА
- 22 октября 2020
-
19:54
-
19:46
-
19:43
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:19
-
19:18
-
19:09
-
18:52
-
18:52
-
18:43
-
18:38
-
18:30
-
18:23
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
17:56
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:40
-
17:14
-
17:11
-
16:56
-
16:37
-
16:03
-
15:59
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:50
-
15:42
-
15:27
Партнерский контент