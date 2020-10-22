«Вольфсберг» — ЦСКА: Гайч открыл счёт на 5-й минуте, забив дебютный гол за «армейцев»
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч забил гол в матче 1-го тура группового этапа с «Вольфсбергом».
На 5-й минуте форвард открыл счёт, ассистировал ему Никола Влашич. Аргентинский нападающий забил дебютный гол за ЦСКА в официальных матчах.
Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы проходит на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсберг» — ЦСКА.
Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров под руководством Саши Штегеманна, ассистируют ему судьи на линиях Кристиан Гиттельман и Доминик Шаль. Резервный судья — Сёрен Шторкс.
Соперниками «Вольфсберга» и ЦСКА по группе К являются нидерландский «Фейеноорд» и хорватское «Динамо» из Загреба, которые также проводят свой матч сегодня.
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