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Источник: в нападении на судью участвовал сотрудник службы безопасности «Ахмата»

Источник: в нападении на судью участвовал сотрудник службы безопасности «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

В инциденте с нападением на судью в матче молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) принимал участие сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов, сообщает телеграм-канал Baza.

«Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодёжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов. Впрочем, в протоколе матча напавший на арбитра указан иначе – „Неизвестный“, — говорится в сообщении.

Сайд-Хусейн Алханов – сын советника главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова.

Пресс-служба РПЛ сообщила об инциденте на матче молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0). Главный судья матча Богдан Головко подвергся нападению после финального свистка. Представитель грозненского клуба напал на арбитра, ему нанесли несколько ударов.

Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодёжного первенства со «Спартаком»
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