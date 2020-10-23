Источник: в нападении на судью участвовал сотрудник службы безопасности «Ахмата»

В инциденте с нападением на судью в матче молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) принимал участие сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов, сообщает телеграм-канал Baza.

«Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодёжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов. Впрочем, в протоколе матча напавший на арбитра указан иначе – „Неизвестный“, — говорится в сообщении.



Сайд-Хусейн Алханов – сын советника главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова.

Пресс-служба РПЛ сообщила об инциденте на матче молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0). Главный судья матча Богдан Головко подвергся нападению после финального свистка. Представитель грозненского клуба напал на арбитра, ему нанесли несколько ударов.