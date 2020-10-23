Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодёжного первенства со «Спартаком»

Пресс-служба РПЛ сообщила об инциденте на матче молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0). Главный судья матча Богдан Головко подвергся нападению после финального свистка.



«По окончании матча молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» произошёл вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.



РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорится в сообщении лиги.

Встреча 7-го тура молодёжного первенства проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Спартак» и «Ахмат», набрав по 14 очков, занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно.