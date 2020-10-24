Пейчинович: Алексей Миранчук — будущее итальянского чемпионата и всей Европы
Защитник клуба «Факел» Неманья Пейчинович, который выступал за московский «Локомотив», высказался о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» и его перспективах в итальянском чемпионате.
«Когда я был в «Локомотиве», то все говорили о том, что Миранчуки должны уезжать в Европу. У Лёши это получилось, я очень рад за него.
Серия А намного лучше Российской Премьер-Лиги, это известный факт. И там Миранчук будет прогрессировать намного быстрее. Могу сказать, что Лёша — будущее не только итальянского чемпионата, но и всей Европы.
Антону тоже нужно уезжать за границу, потому что он тоже очень талантливый. У них похожий уровень. Я ему советую уехать, а в Россию всегда легко вернуться», — цитирует Пейчиновича Sport24.
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- 24 октября 2020
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