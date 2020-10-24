Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Сампдорией»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Сампдории» на матч 5-го тура итальянской Серии А. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу со скамейки запасных. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Сампдория».
«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Хатебур, Шутало, Мохика, Паломино, де Рон, Пашалич, Иличич, Гомес, Ламмерс.
«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Экдаль, Рамирес, Янкто, Торсби, Тонелли, Йосида, Берешиньски, Квальярелла, Дамсгор.
«Аталанта» набрала в 4 матчах 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (6) — на 9-м месте. Лидером соревнований является набравший в 4 матчах 12 очков «Милан».
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