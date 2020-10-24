«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: Александр Зинченко проводит первый матч в новом сезоне

В матче 6-го тура АПЛ встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Первый матч в новом сезоне проводит украинский защитник Александр Зинченко. 23-летний экс-игрок «Уфы» на 78-й минуте заменил защитника Кайла Уолкера.

К моменту выхода игрока сборной Украины на поле — ничья (1:1). В первом тайме «молотобойцев» вперёд вывел удар через себя Майкла Антонио, а уже во втором «горожане» сравняли промежуточный результат усилиями Филипа Фодена.



Набрав 7 очков в пяти турах, «молотобойцы» занимают десятое место. Подопечные Пепа Гвардиолы (7) находятся на 11-м месте и у них один матч в запасе.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.