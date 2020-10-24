Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории «эль классико», побив рекорд Рауля

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сравнял счёт на 8-й минуте встречи с «Реалом» в матче 7-го тура чемпионата Испании и стал самым молодым автором гола в истории «эль классико».

Испанец забил гол в ворота «сливочных» в возрасте 17 лет и 359 дней. До этого самым молодым автором гола в «эль классико» был бывший форвард «Реала» Рауль. На тот момент ему было 18 лет и 95 дней.

Ансу Фати родился 31 октября 2002 года. За основную команду «Барселоны» выступает с 2019-го. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в пяти матчах за «Барсу» забил четыре мяча. На его счету три матча и один гол в составе сборной Испании. Стал самым молодым автором гола в составе сборной, забив в матче со сборной Украины в Лиге наций УЕФА.