Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории «эль классико», побив рекорд Рауля
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сравнял счёт на 8-й минуте встречи с «Реалом» в матче 7-го тура чемпионата Испании и стал самым молодым автором гола в истории «эль классико».
Испанец забил гол в ворота «сливочных» в возрасте 17 лет и 359 дней. До этого самым молодым автором гола в «эль классико» был бывший форвард «Реала» Рауль. На тот момент ему было 18 лет и 95 дней.
Ансу Фати родился 31 октября 2002 года. За основную команду «Барселоны» выступает с 2019-го. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в пяти матчах за «Барсу» забил четыре мяча. На его счету три матча и один гол в составе сборной Испании. Стал самым молодым автором гола в составе сборной, забив в матче со сборной Украины в Лиге наций УЕФА.
«Барселона» подаст в суд на журналиста и его издание за расистскую статью про Ансу Фати
- 24 октября 2020
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