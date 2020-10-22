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«Барселона» подаст в суд на журналиста и его издание за расистскую статью про Ансу Фати

«Барселона» подаст в суд на журналиста и его издание за расистскую статью про Ансу Фати
Футбол / Испания 0

«Барселона» в скором времени обратится в суд в связи со скандальной статьёй про нападающего Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Ференцварош» (5:1), в котором Фати забил гол и отдал результативный пас, у издания ABC вышел разбор встречи, в котором автор уделил особое внимание цвету кожи Ансу, высказываясь о нём в уничижительном тоне. В частности, он сравнил 17-летнего испанского футболиста африканского происхождения с «чёрными уличными торгашами, убегающими при виде полицейских».

По информации источника, каталонский клуб подаст в суд и на самого журналиста, и на его издание.

Фати является воспитанником «Барселоны», за главную команду которой выступает с прошлого года. В сборную Испании Ансу вызывается с этого года.

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