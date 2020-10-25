Рональда Кумана могут дисквалифицировать на 12 матчей за критику судьи матча с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может получить длительную дисквалификацию за критику судей матча 7-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (1:3), сообщает Sport.es.



Напомним, после встречи Куман отметил, что все судейские решения в матче принимались против «Барселоны».



По информации источника, если жалоба на специалиста будет передана в дисциплинарный комитет лиги, начнётся разбирательство. Согласно дисциплинарному кодексу, за сомнения в честности и беспристрастности арбитров официальное лицо может быть дисквалифицировано на срок от 4 до 12 матчей, а также наказано штрафом в размере до € 3 тыс.

«Реал» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте.