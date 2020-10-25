Рональд Куман о судействе: все решения принимаются против «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал судейство после матча с «Реалом» в чемпионате Испании. «Барселона» принимала мадридский «Реал» в матче 7-го тура Примеры. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1.
«Я не понимаю VAR, все решения принимаются против «Барселоны». Есть много примеров: пенальти на Месси в матче с «Севильей», красные карточки в игре с «Хетафе», сегодняшняя игра», — приводит слова Кумана журналист Сэмуэль Марсден в своём «твиттере».
Таким образом, «Реал» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте.
В следующем туре «Барселоне» предстоит провести матч с «Алавесом».
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