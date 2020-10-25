«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 25 октября, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Эдриан Холмс. Резервный судья — Даррен Бонд.



«Вулверхэмптон» набрал 9 очков в 5 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (7) — на 14-м месте. В тройку лидеров английского турнира входят «Эвертон» (13), «Ливерпуль» (13) и «Астон Вилла» (12). Напомним, действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».