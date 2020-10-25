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«Саутгемптон» — «Эвертон»: капитан хозяев открыл счёт в матче с лидером АПЛ

«Саутгемптон» — «Эвертон»: капитан хозяев открыл счёт в матче с лидером АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Эвертон». Игра проходит на юге Англии, в городе Саутгемптон, на стадионе «Сент-Мэри».

Счёт на 27-й минуте открыл капитан хозяев — полузащитник Джеймс Уорд-Праус. Получив мяч в штрафной, 25-летний англичанин примерно с 10 метров нанёс неотразимый удар в дальний угол ворот. Для Уорд-Прауса этот гол стал первым в нынешнем сезоне АПЛ. Голевой пас отдал лучший бомбардир «Саутгемптона» прошлого сезона Дэнни Ингс.

Последняя игра между командами в рамках АПЛ состоялась 9 июля 2020 года и завершилась ничейным результатом — 1:1.

На данный момент после пяти матчей «святые» расположились на 13-м месте, набрав 7 очков. «Ириски», возглавляемые итальянцем Карло Анчелотти, лидируют, заработав 13 очков и не потерпев ни одного поражения.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

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