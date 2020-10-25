Евсеев: как можно не засчитывать гол Кайо? Обычная борьба при подаче штрафного

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча «Краснодар» — «Спартак» (1:3).

«Вчера провёл день у телевизора. Расписание матчей было таким, что и двух телевизоров не хватило бы. Выбрал для себя две игры, за которыми смотрел пристально. Конечно, после поражения „Зенита“ было интересно посмотреть, как „Спартак“ использует шанс выйти в единоличные лидеры. Проблемы „Краснодара“ делали этот шанс большим: в запасе кроме молодёжи был только Уткин, единственный игрок, которого хорошо знаем. К тому же хозяева недавно играли в Лиге чемпионов.

Атака «Краснодара» не соответствовала уровню матча. Ионов вышел центрфорвардом, и, конечно, ему было сложно в этой позиции. «Спартак» прекрасно проводит быстрые ответные атаки, быстро переходит в атаку из обороны. На его скоростных нападающих здорово работают хавбеки и защитник. И все три мяча в этом матче красно-белые забили таким образом.

Мне понравился характер краснодарцев. Они, даже уступая, старались добавить игре агрессии и движения. Соглашусь с Мусаевым: если при голе Понсе фола нет, то как можно не засчитывать гол Кайо? Обычная борьба при подаче штрафного. Счёт стал бы 2:2, и неизвестно, чем бы закончился матч. Игра была динамичной, обоюдоострой. Но второй тайм «Спартак» играл уже по счёту. Эта стратегия приносит плоды. «Спартак» — единоличный лидер", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».