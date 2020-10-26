Юмтити рассказал, что мог перейти в «Лион» летом

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити рассказал, почему не покинул каталонскую команду в летнее трансферное окно.

«Я контактировал с „Лионом“, мог туда перейти, но какой-то конкретики не было. Я не хочу, чтобы меня считали жертвой, просто у меня очень высокий ценник. Что касается полученной мной травмы, то мне нужно наверстать упущенное», — приводит слова Юмтити Mundo Deportivo.

Самуэль Юмтити — воспитанник «Лиона», за основную команду «ткачей» он выступал с 2011 по 2016 год. В составе «Лиона» он завоевал Кубок и Суперкубок Франции. В «Барселону» защитник перешёл за €25 млн, подписав контракт на пять лет. Будучи игроком «Барсы» Юмтити дважды завоевал золото чемпионата Испании. Также игрок стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.