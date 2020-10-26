Дубль экс-игрока «Спартака» принёс «Палмейрасу» победу над «Атлетико Гояниенси»
Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий на родине за «Палмейрас», сделал дубль в матче 18-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Гояниенси», который завершился победой «Палмейраса» со счётом 3:0.
После этой игры команда, за которую выступает Адриано, имеет в активе 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Луис Адриано перешёл в «Палмейрас» из «Спартака» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 1 млн, при этом «Спартак» получит половину суммы от следующего трансфера игрока, если таковой состоится. В 2020 году Адриано в составе «Палмейраса» выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. Со «Спартаком» форвард стал чемпионом России в 2017 году. Ранее он также выступал за «Шахтёр» и «Милан».
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