Дубль экс-игрока «Спартака» принёс «Палмейрасу» победу над «Атлетико Гояниенси»

Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий на родине за «Палмейрас», сделал дубль в матче 18-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Гояниенси», который завершился победой «Палмейраса» со счётом 3:0.

После этой игры команда, за которую выступает Адриано, имеет в активе 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Луис Адриано перешёл в «Палмейрас» из «Спартака» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 1 млн, при этом «Спартак» получит половину суммы от следующего трансфера игрока, если таковой состоится. В 2020 году Адриано в составе «Палмейраса» выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. Со «Спартаком» форвард стал чемпионом России в 2017 году. Ранее он также выступал за «Шахтёр» и «Милан».