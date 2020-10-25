«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Краснодаром»

Пресс-служба московского «Спартака» представила ролик о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». На видео — приезд команды на стадион в Краснодаре, выход игроков на поле, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов и тренеров.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
В матче «Краснодар» — «Спартак» счёт был открыт на 13-й минуте матча. Джордан Ларссон зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу в центр, Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Лукас Айртон убежал по левому флангу и сделал передачу в штрафную. Понсе поставил корпус и сделал скидку на Виктора Мозеса, а тот на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.
Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание. Кристиан Рамирес с левого края вбежал в свободную зону и мягко навесил в штрафную, где Леон Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот. На 81-й минуте красно-белые установили окончательный счёт встречи усилиями Ларссона. Ассистировал шведу Александр Кокорин.
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