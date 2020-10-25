Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Краснодаром»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» представила ролик о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». На видео — приезд команды на стадион в Краснодаре, выход игроков на поле, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов и тренеров.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

В матче «Краснодар» — «Спартак» счёт был открыт на 13-й минуте матча. Джордан Ларссон зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу в центр, Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Лукас Айртон убежал по левому флангу и сделал передачу в штрафную. Понсе поставил корпус и сделал скидку на Виктора Мозеса, а тот на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.

Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание. Кристиан Рамирес с левого края вбежал в свободную зону и мягко навесил в штрафную, где Леон Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот. На 81-й минуте красно-белые установили окончательный счёт встречи усилиями Ларссона. Ассистировал шведу Александр Кокорин.

Ошибки Максименко и дебютный гол Мозеса — в видеообзоре матча «Краснодар» — «Спартак»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020