Пирло: мы не должны нуждаться в пощёчине, чтобы проснуться
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат матча с «Вероной» в чемпионате Италии. В матче 5-го тура итальянской Серии A «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» со счётом 1:1.
«Мы хорошо отреагировали после того, как они взяли на себя инициативу, но нам не нужна пощечина, чтобы проснуться и играть интенсивно. Когда ты играешь против «Вероны» или «Аталанты», это сложно, потому что они действуют персонально по всему полю и навязывают единоборства», — приводит слова Пирло Football Italia.
«Ювентус», набрав девять очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Верона» (8) — на 8-м месте. В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет со «Специей» (1 ноября).
«Ювентус» потерял очки в обоих матчах Серии А без Роналду
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