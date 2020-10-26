Рамос отреагировал на опрос France Football, где его признали лучшим защитником в истории

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в своём «твиттере» отреагировал на опрос, запущенный журналом France Football.
Издание ранее предложило своим читателям ответить на вопрос, является ли капитан «Королевского клуба» лучшим игроком своего амплуа в истории.
«Один факт, что France Football устраивает такой опрос, заставляет меня гордиться», — написал Рамос, сопроводив сообщение улыбающимся эмодзи.
Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», за которую выступал с 2003 по 2005 год, после чего перешёл в «Реал». К настоящему моменту 34-летний футболист завоевал со «сливочными» 22 трофея: пять титулов чемпиона Испании, два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре Кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Серхио стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
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