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Рамос отреагировал на опрос France Football, где его признали лучшим защитником в истории

Рамос отреагировал на опрос France Football, где его признали лучшим защитником в истории
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в своём «твиттере» отреагировал на опрос, запущенный журналом France Football.

Издание ранее предложило своим читателям ответить на вопрос, является ли капитан «Королевского клуба» лучшим игроком своего амплуа в истории.

«Один факт, что France Football устраивает такой опрос, заставляет меня гордиться», — написал Рамос, сопроводив сообщение улыбающимся эмодзи.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», за которую выступал с 2003 по 2005 год, после чего перешёл в «Реал». К настоящему моменту 34-летний футболист завоевал со «сливочными» 22 трофея: пять титулов чемпиона Испании, два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре Кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Серхио стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Читатели France Football назвали Серхио Рамоса лучшим защитником в истории
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