Моуринью: в «Реале» у меня были потрясающие игроки. В «Тоттенхэме» не хватает стабильности

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью вспомнил о работе в мадридском «Реале», отметив, что его нынешнему коллективу не хватает стабильности и слаженной игры в обороне.
«В «Реале» у меня были потрясающие игроки в атаке, нам удалось определённым образом сформировать команду. Честно говоря, сейчас у нас есть много хороших атакующих игроков, но нам не хватает стабильности, потому что коллектив должен слаженно играть в обороне. Нам нужно найти этот баланс.
У меня был слишком прагматичный стиль игры в «МЮ» и в «Тоттенхэме» в минувшем сезоне? Это зависит от команды. Но, например, вы не сможете так сказать о моей работе в «Реале», потому что тогда в Ла Лиге мы забили 121 гол. А если вы имеете в виду второе место «Юнайтед» и попадание со «шпорами» в Лигу Европы, тогда да, вы правы", — цитирует Моуринью Sky Sports.
- 26 октября 2020
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