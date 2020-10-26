Моуринью: в «Реале» у меня были потрясающие игроки. В «Тоттенхэме» не хватает стабильности

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью вспомнил о работе в мадридском «Реале», отметив, что его нынешнему коллективу не хватает стабильности и слаженной игры в обороне.

«В «Реале» у меня были потрясающие игроки в атаке, нам удалось определённым образом сформировать команду. Честно говоря, сейчас у нас есть много хороших атакующих игроков, но нам не хватает стабильности, потому что коллектив должен слаженно играть в обороне. Нам нужно найти этот баланс.

У меня был слишком прагматичный стиль игры в «МЮ» и в «Тоттенхэме» в минувшем сезоне? Это зависит от команды. Но, например, вы не сможете так сказать о моей работе в «Реале», потому что тогда в Ла Лиге мы забили 121 гол. А если вы имеете в виду второе место «Юнайтед» и попадание со «шпорами» в Лигу Европы, тогда да, вы правы", — цитирует Моуринью Sky Sports.