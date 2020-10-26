«Он напоминает мне Озила». Экс-игрок «Локомотива» Обинна — об Алексее Миранчуке

Бывший полузащитник «Локомотива» Виктор Обинна поделился мнением об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Я познакомился с Алексеем Миранчуком в Москве, он тогда был очень молод. Уникальный талант. В некоторых эпизодах он напоминает мне Месута Озила. У него невероятные возможности роста, Гасперини сможет ему в этом помочь», — цитирует Обинну сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Алексей принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0). Россиянин вышел на поле на 80-й минуте и успел забить гол до завершения матча.
Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. Алексей подписал с итальянским клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. 25-летний футболист сборной России — воспитанник «Локомотива».
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