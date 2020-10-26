Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ФК «Чемпионат» досрочно выиграл турнир в первом дивизионе Юго-западной лиги ЛФЛ

ФК «Чемпионат» досрочно выиграл турнир в первом дивизионе Юго-западной лиги ЛФЛ
Футбол / Любители 0

ФК «Чемпионат» одержал победу в матче 35-тура первого дивизиона Юго-западной лиги ЛФЛ с командой «Кооператив Озеро» со счётом 12:2 и досрочно занял первое место в турнирной таблице.

Покер в этой встрече оформил Константин Корольчук, хет-трик — на счету Гурама Иоселиани, дубль — у Александра Степанова. Ещё по одному мячу забили Анвар Ибрагимгаджиев, Александр Абрамов и Магомед Курбанов. После 35 туров «Чемпионат» набрал 84 очка (28-0-5) и стал недосягаем для соперников. Следующий сезон команда начнёт в высшем дивизионе Юго-западной лиги ЛФЛ.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020