ФК «Чемпионат» досрочно выиграл турнир в первом дивизионе Юго-западной лиги ЛФЛ
ФК «Чемпионат» одержал победу в матче 35-тура первого дивизиона Юго-западной лиги ЛФЛ с командой «Кооператив Озеро» со счётом 12:2 и досрочно занял первое место в турнирной таблице.
Покер в этой встрече оформил Константин Корольчук, хет-трик — на счету Гурама Иоселиани, дубль — у Александра Степанова. Ещё по одному мячу забили Анвар Ибрагимгаджиев, Александр Абрамов и Магомед Курбанов. После 35 туров «Чемпионат» набрал 84 очка (28-0-5) и стал недосягаем для соперников. Следующий сезон команда начнёт в высшем дивизионе Юго-западной лиги ЛФЛ.
- 26 октября 2020
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