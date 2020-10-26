Влашич, Ловрен и Уремович вызваны в сборную Хорватии на ноябрьские матчи

Пресс-служба сборной Хорватии опубликовала список игроков, вызванных в национальную команду для участия в товарищеском матче с Турцией (11 ноября), а также матчах Лиги наций УЕФА с командами Швеции (14 ноября) и Португалии (17 ноября).

В сборную вызваны трое «россиян»: защитник «Зенита» Деян Ловрен, защитник «Рубина» Филип Уремович и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Полностью список игроков, вызванных в сборную Хорватии, выглядит так:

вратари: Ливакович («Динамо» Загреб), Слуга («Лутон Таун»), Грбич («Атлетико»).

защитники: Вида («Бешикташ»), Ловрен («Зенит»), Баришич («Рейнджерс»), Чалета-Цар («Марсель»), Мелньяк («Ризеспор»), Уремович («Рубин»), Брадарич («Лилль»).

полузащитники: Модрич («Реал»), Ковачич («Челси»), Брозович («Интер»), Бадель («Дженоа»), Рог («Кальяри»), Пашалич («Аталанта»), Влашич (ЦСКА).

нападающие: Перишич («Интер»), Крамарич («Хоффенхайм»), Брекало («Вольфсбург»), Петрович, Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Будимир («Осасуна»).