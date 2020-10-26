Влашич, Ловрен и Уремович вызваны в сборную Хорватии на ноябрьские матчи

Пресс-служба сборной Хорватии опубликовала список игроков, вызванных в национальную команду для участия в товарищеском матче с Турцией (11 ноября), а также матчах Лиги наций УЕФА с командами Швеции (14 ноября) и Португалии (17 ноября).
В сборную вызваны трое «россиян»: защитник «Зенита» Деян Ловрен, защитник «Рубина» Филип Уремович и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Полностью список игроков, вызванных в сборную Хорватии, выглядит так:
вратари: Ливакович («Динамо» Загреб), Слуга («Лутон Таун»), Грбич («Атлетико»).
защитники: Вида («Бешикташ»), Ловрен («Зенит»), Баришич («Рейнджерс»), Чалета-Цар («Марсель»), Мелньяк («Ризеспор»), Уремович («Рубин»), Брадарич («Лилль»).
полузащитники: Модрич («Реал»), Ковачич («Челси»), Брозович («Интер»), Бадель («Дженоа»), Рог («Кальяри»), Пашалич («Аталанта»), Влашич (ЦСКА).
нападающие: Перишич («Интер»), Крамарич («Хоффенхайм»), Брекало («Вольфсбург»), Петрович, Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Будимир («Осасуна»).
- 26 октября 2020
-
19:31
-
19:17
-
19:09
-
18:57
-
18:42
-
18:38
-
18:29
-
18:16
-
18:08
-
17:57
-
17:46
-
17:41
-
17:29
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
17:03
-
16:46
-
16:29
-
16:20
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:43
-
15:32
-
15:21
-
15:12
-
14:52
-
14:49
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:22