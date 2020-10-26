VAR-ассистент матча «Барселона» — «Реал» советовал арбитру не назначать пенальти на Рамосе

Хосе Мария Санчес Мартинес, VAR-ассистент матча 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (1:3), рекомендовал главному арбитру Хуану Мартинесу Мунуэре не назначать пенальти после падения защитника «сливочных» Серхио Рамоса в штрафной каталонского клуба, утверждает Sport.es.
По данным источника, Мартинес сказал Мунуэре, что Рамос первым сфолил на защитнике «Барселоны» Клемане Лангле. Впрочем, главный арбитр не прислушался к совету помощника и назначил одиннадцатиметровый. В связи с этим «Барселона» планирует запросить аудиозапись переговоров между Мунуэрой и VAR-ассистентами, чтобы выяснить, что именно произошло в тот момент. В «Барселоне» уверены, что против клуба ведётся кампания, возглавляемая Веласко Карбальо, который отвечает за назначение судей.
- 26 октября 2020
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