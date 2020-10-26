«Стыдно за весь российский футбол». Аджоев — о назначении пенальти в ворота «Арсенала»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:5).
«Понимаю, что при таком счёте тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счёт тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно что стыдно.
При этом эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Панченко в самом начале матче при 0:0 и Эванса Кангвы во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные… Это наталкивает на определённые мысли. Повторяю, не снимаем ответственности с команды, это наше внутреннее дело, мы разберёмся. Но не сказать о том, что судейская бригада сработала «грамотно», тоже нельзя», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 октября 2020
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