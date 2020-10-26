Подпалый: пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:5).
«Сложно комментировать. Провалили второй тайм, первый тоже играли не очень. Как будто испугались. Потеряли контроль, но явных моментов почти не было у ЦСКА, хотя они владели преимуществом. Пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти «в раздевалку». Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший.
Провалились в центральной зоне. Видно, что недорабатывали. Решили поменять Панченко, выпустить трёх опорных. Но, к сожалению, не получилось. Мы позволяли ЦСКА создавать моменты, игроки принимали мячи без борьбы», — передаёт слова Подпалого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 26 октября 2020
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