Подпалый: пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:5).



«Сложно комментировать. Провалили второй тайм, первый тоже играли не очень. Как будто испугались. Потеряли контроль, но явных моментов почти не было у ЦСКА, хотя они владели преимуществом. Пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти «в раздевалку». Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший.



Провалились в центральной зоне. Видно, что недорабатывали. Решили поменять Панченко, выпустить трёх опорных. Но, к сожалению, не получилось. Мы позволяли ЦСКА создавать моменты, игроки принимали мячи без борьбы», — передаёт слова Подпалого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» и вышел на 2-е место в РПЛ