В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено два новых случая заражения

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.



Новая волна проверок прошла с 19 по 25 октября. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 1609 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты двух тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на десять дней. Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После шести туров лидером соревнований является набравший 13 очков «Эвертон». В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.