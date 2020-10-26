В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено два новых случая заражения
На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.
Новая волна проверок прошла с 19 по 25 октября. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 1609 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты двух тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на десять дней. Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После шести туров лидером соревнований является набравший 13 очков «Эвертон». В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.
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