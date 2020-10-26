Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено два новых случая заражения

В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено два новых случая заражения
Футбол / Англия 0

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.

Новая волна проверок прошла с 19 по 25 октября. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 1609 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты двух тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на десять дней. Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После шести туров лидером соревнований является набравший 13 очков «Эвертон». В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020