Куликов заменит Магкеева в стартовом составе «Локомотива» на матч ЛЧ с «Баварией»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил повреждение на разминке перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией», сообщает пресс-служба московской команды. Вместо него в стартовом составе «железнодорожников» выйдет Даниил Куликов.

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему будут ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери – Ионуц Аврам.



В 1-м туре «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2), а «Бавария» на своём поле разгромила «Атлетико» (4:0). «Железнодорожники», набрав 1 очко, занимают второе место в группе A. Мюнхенцы (3) — на первом месте.