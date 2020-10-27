Зинченко попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов с «Марселем»

Стали известны стартовые составы «Марселя» и «Манчестер Сити» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Манчестер Сити».
«Марсель»: Манданда, Балерди, Альваро, Чалета-Цар, Сакаи, Камара, Ронжье, Амави, Кюизанс, Тровен, Радонич.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Диаш, Зинченко, Уолкер, Торрес, Родри, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Фоден.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. В бригаду войдут ассистенты Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери – Флориан Бадштюбнер.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» на выезде проиграл «Олимпиакосу» со счётом 0:1, а «Манчестер Сити» дома обыграл «Порту» (3:1). Лидером группы С является «Манчестер Сити» (3).
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