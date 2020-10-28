Антонио Конте: «Интер» доминировал в матче с «Шахтёром», но нам не повезло

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте подвёл итоги выездной встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (0:0).
«Мы играли с нужной интенсивностью, с правильной самоотдачей, как большая команда. Мы доминировали, но нам не повезло. У «Интера» были шансы забить, мы сыграли очень хорошо, как в обороне, так и в нападении.
Не забывайте, что «Шахтер» обладает важными техническими качествами, нам очень жаль, потому что мы заслужили победу. Мы идём на правильном пути, демонстрируя свой менталитет.
Мы вместе уже год, ребята приобрели знания и обрели уверенность в себе. Мы прессингуем каждую часть поля, пытаясь отобрать мяч у соперника. В других обстоятельствах можно было бы сидеть сложа руки и ждать, пока нападающий забьёт. Сегодня произошло обратное, и это изменение. То же произошло и с «Боруссией» — в очень напряженной игре.
Не забывайте, что это была 4-я игра за 10 дней. Я не ищу оправданий, но мы начали этот цикл матчей с 6 людьми, которые заболели коронавирусом, плюс были травмированные, а это значит, что нам пришлось обойтись без 8 игроков», — цитирует Конте Football Italia.
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