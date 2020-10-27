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«Шахтёр» и «Интер» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

«Шахтёр» и «Интер» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» и миланский «Интер» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч болгарская бригада арбитров под руководством Георги Кабакова, ассистировали судьи на линиях Мартин Маргаритов и Диян Валков.

Итальянский клуб владел ощутимым преимуществом в ходе всего матча. В первом тайме игроки «Интера» дважды попали в перекладину ворот «Шахтёра». Жёлтые карточки получили Алессандро Бастони и Артуро Видаль.

«Шахтёр», набрав четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице группы В. «Интер» (2) — на 2-м месте. В следующем туре «Шахтёр» дома сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией», а «Интер» на своём поле встретится с «Реалом». Матчи состоятся 3 ноября.

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
27 октября 2020, вторник. 20:55 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан, Италия
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