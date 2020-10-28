Миранчук и Крыховяк — лучшие игроки «Локомотива» в матче с «Баварией» по версии Bild

Немецкое издание Bild выставило оценки участникам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Бавария» (1:2), сообщается в «твиттере» Bayern & Germany.
Выступление каждого футболиста было оценено по пятибалльной шкале, где 1 – лучшая оценка, а 5 – худшая. Высшего балла не получил не один игрок, а на 2 были оценены сразу пятеро участников встречи, двое из которых представляют «Локомотив».
«Локомотив»: Гильерме (3), Живоглядов (3), Мурило (4), Чорлука (4), Рыбусь (3), Игнатьев (3), Куликов (3), Крыховяк (2), Миранчук (2), Зе Луиш (3), Смолов (3).
Вышедшие на замену: Райкович (4), Рыбчинский (3), Жемалетдинов (3), Лисакович (без оценки).
«Бавария»: Нойер (3), Павар (2), Зюле (3), Алаба (4), Эрнандес (4), Киммих (2), Горецка (2), Мюллер (4), Толиссо (4), Коман (3), Левандовски (4).
Вышедшие на замену: Мартинес (3), Гнабри (3), Коста (4).
Работу главных тренеров журналисты оценили одинаково. И наставник «железнодорожников» Марко Николич, и рулевой мюнхенцев Ханс-Дитер Флик получили 3 балла.
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