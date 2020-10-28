Станислав Магкеев получил повреждение мышцы передней поверхности бедра
У защитника «Локомотива» Станислава Магкеева выявлено повреждение мышцы передней поверхности бедра. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сроки восстановления игрока станут известны после МРТ.
Станислав Магкеев был заявлен на матч второго тура Лиги чемпионов с «Баварией», но так и не появился на поле. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Московский «Локомотив» набрал одно очко и находится на третьем месте. В следующем туре «железнодорожники» встретятся с мадридским «Атлетико» 3 ноября. Начало встречи – в 20:55 мск.
Владислав Игнатьев — о матче с «Баварией»: достойная игра. Все молодцы
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