Владислав Игнатьев — о матче с «Баварией»: достойная игра. Все молодцы

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



«Достойная игра, спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всего матча. Сегодня были все молодцы», — написал Игнатьев в своём «инстаграме».

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Московский «Локомотив» набрал одно очко и находится на третьем месте. В следующем туре «железнодорожники» встретятся с мадридским «Атлетико». Игра пройдёт 3 ноября. Начало встречи – в 20:55 мск.