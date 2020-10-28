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Бензема не отдал Винисиусу ни одной передачи за тайм после разговора с Менди

Бензема не отдал Винисиусу ни одной передачи за тайм после разговора с Менди
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема недоволен игрой своего партнёра по атаке Винисиуса Жуниора.

Ранее появилось видео из подтрибунного помещения стадиона мёнхенгладбахской «Боруссии», с которой «сливочные» встречались во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В перерыве матча Карим подошёл к своему соотечественнику защитнику Ферлану Менди и попросил его не делать передачи на бразильца.

Как сообщает Opta, Бензема во втором тайме последовал собственной просьбе и перестал играть на Винисиуса. Если в первой половине встречи он сделал на вингера три передачи, то во второй – ни одной.

Напомним, после первого тайма «Реал» уступал «Боруссии» со счётом 0:1. В начале второго тайма немецкая команда удвоила преимущество, однако «сливочные» совершили камбэк в концовке матча, забив на 87-й и 90-й минутах. Один из мячей в сетку отправил Бензема.

«Он играет против нас». Бензема в перерыве матча просил Менди не давать мяч Винисиусу
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