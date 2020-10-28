Дубль Кина принёс «ПСЖ» победу в матче с «Истанбул Башакшехир»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» обыграл «Истанбул Башакшехир» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Обслуживала матч шведская бригада арбитров под руководством Андреаса Экберга, ассистировали судьи на линиях Стефан Хальберг и Грэм Стюарт.

В середине первого тайма «ПСЖ» потерял Неймара — он был заменён из-за травмы. Счёт был открыт в середине второго тайма — на 64-й минуте автором забитого мяча стал Мойзе Кин, ему ассистировал Килиан Мбаппе. На 79-й минуте преимущество парижского клуба увеличил Кин с передачи Мбаппе.

«ПСЖ», набрав три очка, вышел на второе место в турнирной таблице группы Н. «Истанбул Башакшехир» (0) — на 4-м месте.