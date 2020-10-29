«Севилья» обыграла «Ренн» в матче Лиги чемпионов
Испанская «Севилья» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 55-й минуте встречи забил нападающий «Севильи» Люк де Йонг, ему ассистировал полузащитник Маркос Акунья.
Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ему помогали ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный арбитр — Халил Мелер.
«Севилья» набрала 4 очка и вышла на второе место в группе Е Лиги чемпионов. «Ренн» (1) занимает последнее место в группе. «Краснодар» (1) располагается на третьем месте. Лидером группы является лондонский «Челси» (4).
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