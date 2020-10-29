Петржела: у «Зенита» снова будет четвёртое место в группе, можно даже об ЛЕ не мечтать

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат выездной встречи подопечных Сергея Семака с дортмундской «Боруссией», завершившейся поражением со счётом 0:2.
«В Лиге чемпионов «Зенит» чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против «Боруссии» — не исключение. Питерцы ждут ошибки соперника, но в еврокубках ошибаются очень редко. Не дождались, вот и не забили.
Будто повторение прошлого года. Снова будет четвертое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики «Зенита», каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит. Даже удивительно, почему они так плохо играют. Сложно сказать, почему так выходит. Видимо, чемпионат России совсем слаб, раз в Европе ничего не получается», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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