«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо на 78-й минуте забил гол, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за фол Вячеслава Караваева. В добавленное время преимущество дортмундцев увеличил Эрлинг Холанд. Команда Сергея Семака не нанесла ни одного удара в створ.
Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ему помогали ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Сердар Гёзюбююк.
В составе россиян не сыграли Сердар Азмун и Малком. В составе немецкой команды на поле не вышли Джан, Загаду, Шмельцер и Шульц. В 1-м туре «Боруссия» проиграла «Лацио» со счётом 1:3, «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2).
В параллельном матче группы F «Брюгге» сыграл вничью с «Лацио» (1:1).
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