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«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии»

«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии»
Футбол / Лига чемпионов 0

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо на 78-й минуте забил гол, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за фол Вячеслава Караваева. В добавленное время преимущество дортмундцев увеличил Эрлинг Холанд. Команда Сергея Семака не нанесла ни одного удара в створ.

Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ему помогали ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Сердар Гёзюбююк.

В составе россиян не сыграли Сердар Азмун и Малком. В составе немецкой команды на поле не вышли Джан, Загаду, Шмельцер и Шульц. В 1-м туре «Боруссия» проиграла «Лацио» со счётом 1:3, «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2).

В параллельном матче группы F «Брюгге» сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
28 октября 2020, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Санчо – 78' (пен)   2:0 Холанд – 90+1'
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