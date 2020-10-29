ЦСКА — «Динамо» З: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 29 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА — «Динамо» Загреб. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Загреб.

Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Ему будут помогать ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный арбитр — Марчел Бырсан.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1). Загребское «Динамо» поделило очки с нидерландским «Фейеноордом» (0:0). В другом матче группы К «Фейеноорд» встретится с «Вольфсбергом».