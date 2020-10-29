Олег Романцев рассказал, как его хитростью вернули в «Спартак» после побега

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, как он вернулся в состав красно-белых в бытность футболистом.



«Когда я в 1976 году в первый раз оказался в «Спартаке», мне коллектив не понравился. Команду раздирали противоречия, ребята перед выходом на тренировку даже не здоровались друг с другом. Я понял, что ничего хорошего не будет, сыграл полтора матча, собрался и поехал на поезде, чтобы меня не перехватили. Думал, в аэропорту меня будут искать. И я сел на поезд, никому не позвонил, ничего не сказал. Забыл это, как кошмарный сон.



И когда команда уже в первой лиге была, мне сказали, что пришло письмо в федерацию футбола. Меня вызывают в Сочи на сборы сборной. Ехать надо, потому что там дисквалификации на три или пять матчей за неявку. Поехал через Москву. В Москве меня встречает Варламов, привозит к себе домой, говорит: «Через неделю будет Сочи». Дурит мне голову. А тренироваться-то надо. «Спартак» тогда был в поездке в Испании. «Поехали в Тарасовку, будем с тобой работать». И я с удовольствием неделю тренировался один с Варламовым, потом приехала команда, Бесков со мной поговорил. Он умел разговаривать, такой душевный мужик был — и про жизнь, и про мать спросил, и про отца. «Пойдёшь тренироваться?» Я говорю: «Ну как? Я в чужой команде. Нет». «Ну и хорошо, — говорит он. — Вон там, за воротами, играют те, кто после травмы». И Гладилина туда поставил, а он мой друг с Красноярска, это его рекомендация была в частности, чтобы меня вернули в «Спартак». Поиграли. А Бесков, оказывается, смотрел на меня. После тренировки вызывает: «Давай-ка переезжай к нам. Ты что, не видел, что лучше всех играл?». Этой фразой он меня, наверное, и добил. А я уже видел, что команда другая — ребята улыбаются, подкалывают друг друга, после стыков помогают. Я говорю: «Константин Иваныч, буду играть столько, сколько вам понадоблюсь. Но переезжать в Москву не буду». «Хорошо», — сказал он.



Когда мы вышли в высшую лигу, ребятам приезжим — Серёже Шавло, Жоре Ярцеву, Вагизу Хидиятуллину — квартиры дали. Ну и мне. А я: «Мы как договорились, Константин Иваныч? Так что мне не надо». Вызывает Николай Петрович (Старостин. — Прим. «Чемпионата»): «Знаешь что? Живи в своём Красноярске, но квартиру возьми. Пусть будет». Я говорю: «Мне с женой посоветоваться надо». Звоню ей, а она: «Хочу в Москву!». Даже не задумываясь! Может, кто-то её подговорил — не знаю. Так и переехали в Москву. Хитрый ход? Однозначно. Если бы мне сказали, что меня приглашают в «Спартак», я бы категорически отказался», — рассказал Романцев в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

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