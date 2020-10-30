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«Наполи» на выезде обыграл «Реал Сосьедад»

«Наполи» на выезде обыграл «Реал Сосьедад»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы итальянский «Наполи» одержал победу над испанским «Реалом Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания) и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте матча забил нападающий Маттео Политано, ему ассистировал полузащитник Тьемуэ Бакайоко. В добавленное время был удалён форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

Встречу обслуживала английская бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ему помогали ассистенты Иан Хассин Константин Хатцидакис. Резервный арбитр — Эндрю Мэдли.

«Наполи», набрав 3 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы F. «Реал Сосьедад» (3) занимает третье место. Нидерландский «АЗ Алкмар», разгромивший хорватскую «Риеку» со счётом 4:1, поднялся на первое место.

Лига Европы. Группа F. 2-й тур
29 октября 2020, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Политано – 55'
Удаления: нет / Осимхен – 90+2'
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