Игнатьев – о поражении от «Баварии»: «Локомотиву» не стыдно за игру. Все всё видели

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).
«По эмоциям — один из лучших матчей «Локомотива» в еврокубках. На второе место я бы поставил гостевой матч с «Байером» в прошлом году. На третье — матч с «Галатасараем».
Мы прекрасно понимали, что выходим играть с лучшей командой в Европе. Поначалу мы оборонялись, присматривались к сопернику. Очень достойно выглядели, хотя многие в нас сомневались. По ходу первого тайма поняли, что можем играть на равных с такой «Баварией». В перерыве немного успокоились, пришли в себя. Вышли на второй тайм заряженными, старались выравнять счёт. При счёте 1:1 у нас были хорошие шансы, и мы могли побеждать в этой игре. Реализация нас подвела.
Все всё видели. Нам не стыдно за нашу игру. Мы показали, что можем на равных играть с такими командами. Единственное, что нам не хватило, как и в матче с «Ювентусом» — терпения и дисциплины. Может быть, ещё концентрации. С такими командами нельзя терять концентрацию. А скептики всегда писали и будут писать. Пусть делают то, что у них хорошо получается.
Я только за, чтобы Миранчука забрали. Главное, чтобы потом кто-то пришёл на его замену. Антон — один из лидеров команды. Уверен, что в следующем году он уедет в Европу. Если, конечно, сам этого захочет», — цитирует Игнатьева Sport24.
- 30 октября 2020
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