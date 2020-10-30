Дюпин: любая победа окрыляет, тем более когда ты обыграл действующего чемпиона — «Зенит»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1) и рассказал о подготовке к предстоящей встрече с тульским «Арсеналом».
«Любая победа окрыляет, и на следующий тренировочный цикл ты выходишь с хорошим настроением, у тебя всё получается в основном, тем более когда ты обыграл «Зенит», действующего чемпиона. Атмосфера в команде хорошая. Видно, что тренируемся с хорошей самоотдачей, выкладываемся. Победа положительно повлияла на наш настрой перед игрой с Тулой.
Палка о двух концах. Может и хорошо, что мы видим, что «Арсеналу» можно много забить и команда сыграла не лучший свой матч. С другой стороны, это может их так взбодрить, что они выйдут на следующую игру и будут биться как в последний раз», – сказал Дюпин в интервью для пресс-службы «Рубина».
- 30 октября 2020
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