Дюпин: любая победа окрыляет, тем более когда ты обыграл действующего чемпиона — «Зенит»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1) и рассказал о подготовке к предстоящей встрече с тульским «Арсеналом».



«Любая победа окрыляет, и на следующий тренировочный цикл ты выходишь с хорошим настроением, у тебя всё получается в основном, тем более когда ты обыграл «Зенит», действующего чемпиона. Атмосфера в команде хорошая. Видно, что тренируемся с хорошей самоотдачей, выкладываемся. Победа положительно повлияла на наш настрой перед игрой с Тулой.



Палка о двух концах. Может и хорошо, что мы видим, что «Арсеналу» можно много забить и команда сыграла не лучший свой матч. С другой стороны, это может их так взбодрить, что они выйдут на следующую игру и будут биться как в последний раз», – сказал Дюпин в интервью для пресс-службы «Рубина».

Слуцкий: победа в матче с «Зенитом» должна дать «Рубину» уверенность и прилив сил