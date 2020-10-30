Слуцкий: победа в матче с «Зенитом» должна дать «Рубину» уверенность и прилив сил

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1) и рассказал о подготовке к предстоящей встрече с тульским «Арсеналом».



«Арсенал» — качественная команда, которая потерпела первое крупное поражение при том, что весь первый тайм очень качественно оборонялась и проводила контратаки, был очень резонансный момент с пенальти.



На самом деле, «Арсенал» обладает стабильным, сбалансированным составом с большим количеством иностранцев высокого качества. Уверен, нас ждёт крайне сложный поединок.



В чём хороши победы над такими командами, как «Зенит» – это должно дать уверенность, прилив сил и дополнительную психологическую мотивацию, прежде всего для молодых игроков. Если такой эффект произойдёт, значит, эта победа пошла нам всем на пользу. Если такого эффекта не будет, будем рассматривать это как разовое явление.



Матч с «Арсеналом» крайне важен именно с точки зрения подтверждения этих вещей и дивидендов, которые можно извлечь из такой большой победы», – сказал Слуцкий в интервью для пресс-службы «Рубина».

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