Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Интер»

Бывший защитник «Спартака» Никола Максимович, выступающий за «Наполи», может перейти в «Интер», сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, «Интер» планирует сделать предложение Максимовичу, если 28-летний сербский футболист не сможет договориться с «Наполи» о новом контракте. Действующее соглашение Максимовича с «Наполи» рассчитано до лета 2021 года. Отмечается, что Максимович требует увеличения зарплаты в неаполитанском клубе.



Максимович выступал в составе московского «Спартака» с января по май 2018 года. В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в одном матче итальянской Серии А. «Наполи» набрал 11 очков в 5 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (10) — на четвёртом месте.